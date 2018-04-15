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Андрей Пятов: Нельзя так безответственно выходить на матч
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Андрей Пятов: Нельзя так безответственно выходить на матч 

Советский спорт 55 минут назад
«Наверное, за все то время, что я в „Шахтере“, это была самая невыразительная наша игра. Фактически играли минут семь в конце первого тайма, а все остальное время непонятно что делали. В предыдущих поединках было желание, борьба, а сегодня какая-то расслабленность. Не знаю, чем это можно объяснить. Но виновата вся команда, нельзя так безответственно выходить на матч. Надо поговорить и сделать выводы. Теперь разрыв в таблице сократился, будет больше давления. Но посмотрим, может, оно и к лучшему: более собранно подойдем к следующим встречам», — цитирует Пятова официальный сайт клуба.
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