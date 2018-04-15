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Эркка Вестерлунд: «Мне перед пятью матчами говорили, что если „Салават“ не выиграет, я должен уйти»
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Эркка Вестерлунд: «Мне перед пятью матчами говорили, что если „Салават“ не выиграет, я должен уйти» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд сказал, что руководство российского клуба было нацелено на сиюминутный результат, тогда как он работал на перспективу. Вместе с тем, финский специалист отметил, что за год работы в команде из Уфы он получил больше опыта, чем за 10 лет.
— В моей философии как тренера самое важное — процесс, во время которого игроки вырастают в победителей, — цитирует Ilta Sanomat Вестерлунда. — Я не зацикливаюсь на победах, но в России все основано на них. Ежедневно руководство давило на нас из-за результата. Из-за этого была атмосфера страха.
Было как минимум пять матчей, перед которыми мне говорили, что если «Салават» не выиграет, я должен уйти. Это, конечно, было нервно и некомфортно. Это воздействовало не только на работу тренеров, но и всю команду.
За один сезон я получил больше опыта, чем за 10 лет. После него казалось, что тренерский штаб останется, но вышло не так. Я был расстроен, ведь на следующий сезон у нас собиралась хорошая команда.
Затем я испытал облегчение. За один-два года никто не сможет помеять культуру в КХЛ. Вряд ли ее можно изменить и за 10 лет.
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