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Александр Сапета: «Ростов» знает, как исправить ситуацию"
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Александр Сапета: «Ростов» знает, как исправить ситуацию" 

Спорт-Экспресс 8 минут назад
Полузащитник «Ростова» Александр Сапета в интервью клубной пресс-службе рассказал о поражении от «Локомотива» (0:1), а также поделился мыслями по поводу предстоящей встречи 26-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск».
— Матч до сих пор не выходит из головы. В первом тайме у нас не было моментов, мы потеряли нити игры. После перерыва пропустили, и так получилось, что сразу пришли в себя. Хотели отыграться, но было поздно. С нетерпением жду следующую встречу, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. — Игра в обороне получилась лучше, чем в атаке? — Да. У «Локомотива» было мало моментов, но и мы почти ничего не создали впереди. — Многие отмечают, что «Ростов» выглядит хорошо после зимней паузы. Проблема лишь с набранными очками. — Могли зацепиться за очки в первых трех встречах, где у нас было множество моментов. Все голы, которые мы пропустили в этих играх, получились нелепыми. — Никакой паники сейчас в команде нет? — Ни в коем случае! Настроение боевое, готовимся к следующей игре. Понятно, что многие переживают, но мы знаем, как исправить ситуацию. — Игра против «СКА-Хабаровска» — хороший шанс исправить ситуацию. — Согласен, но нельзя недооценивать соперника. Им уже нечего терять, гости будут стараться показать себя с лучшей стороны. Нужно помнить, что мы играем против команды премьер-лиги, поэтому не имеет значения, на каком она месте. К тому же, мы жаждем поскорее выйти на шикарное поле нового стадиона. — «Ростов» уже тренировался на новой арене. — Сразу обратил внимание на поле. Оно находится в шикарном состоянии. Сам стадион очень уютный, его очень долго ждали местные жители, наконец, он готов!
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