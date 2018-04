Skadoodle вернулся в Cloud9

Тайлер Skadoodle Лэтхем вновь присоединился к стартовому составу Cloud9. 30 марта он сообщил, что возьмет паузу в карьере профессионального игрока, но позже продолжил выступать с командой в матчах ECS Season 5 и ESL Pro League Season 7.

11 апреля Лэтхем твитнул, что возвращается в Калифорнию, и тут же добавил:

Oh btw skadaddy is BACK BABY

— Tyler Latham (@C9Skadoodle) 11 апреля 2018 г.

Ах да, Skadaddy вернулся, детка!

Тогда твит вызвал множество вопросов среди фанатов, поэтому Skadoodle решил уточнить, куда конкретно он вернулся:

I should have been more clear on my recent tweet about coming back and playing I'm sorry, it is official I am actively playing again for @Cloud9 and hoping to break out the tank tops this summer thank you — Tyler Latham (@C9Skadoodle) 15 апреля 2018 г.

Мне стоило более развернуто объяснить свое возвращение в предыдущем твите, извините. Подтверждаю, что я вновь играю за Cloud9 и надеюсь выложиться на полную этим летом

31 марта игрок Cloud9 Джейк Stewie2k Йип перешел в SK Gaming, а его место занял Пуджан FNS Мехта. Skadoodle не прокомментировал, было ли его решение уйти в инактив связано с заменой в составе.

Cloud9

Тимоти autimatic Та Вилл RUSH Виерзба

Тарик tarik Целик

Пуджан FNS Мехта

Тайлер Skadoodle Лэтхем