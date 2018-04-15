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Тайлер «Skadoodle» Лэтхем вернулся в состав Cloud9
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Тайлер «Skadoodle» Лэтхем вернулся в состав Cloud9 

Советский спорт 45 минут назад
30 марта Skadoodle объявил, что возьмет перерыв в игровой карьере.
Состав Cloud9:
Тарик «tarik» Целик Вилл «RUSH» Виерзба Тимоти «autimatic» Та Пуджан «FNS» Мехта Тайлер «Skadoodle» Лэтхем
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