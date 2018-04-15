Норвегия: всех членов ее семьи убили, а Бетси спаслась благодаря потайной комнате

Нацисты перепутали имена родившейся в норвежском Тронхейме Бетси Розенберг и ее умершей тетушки. Благодаря этому она избежала гибели в Освенциме. Два с половиной года Бетси пряталась на даче в потайной комнате, когда к Арне, ее возлюбленному, кто-то приходил.

Но никому из семьи Бетси — ни матери, ни отцу, ни дяде, ни дедушке — не удалось вырваться из когтей нацистов. 24 февраля 1943 их отправили в Германию на грузовом судне «Готенланд» («Gotenland»), а потом уничтожили в газовых камерах Освенцима.

«Я люблю читать старые газеты, и в газете «Адрессеависен» (Adresseavisen) от 15 мая 1945 года совершенно случайно наткнулась на эту невероятную историю: о еврейской девушке, которая два с половиной года пряталась в стене», — рассказывает писательница Лена Линдал (Lena Lindahl). В книге «Девушка в стене. Прячась от нацистов» («Jenta i veggen. I skjul for nazistene», издательство «Каппелен Дамн» (Cappelen Damm)) она словно оживляет Бетси и ее семью во время Холокоста в Норвегии, стоившего жизни 762 норвежским евреям.

Уникальная история

«Я подумала, что это совершенно потрясающая история, и начала искать материал. Оказалось, что Еврейский музей в Тронхейме располагает огромным количеством фотографий, а также рукописью (восемь страниц на машинке), в которой Бетси Розенберг рассказала свою историю — то, что помнила — своему врачу. Тогда ей было 79 лет. А в 1942 году ей было 23», — говорит Линдал.

«Для Норвегии история Бетси уникальна», — считает историк Бьярте Брюланд (Bjarte Bruland), эксперт по Холокосту и автор книги «Холокост в Норвегии».

«Подобные истории мы знаем в таких странах, как, например, Нидерланды, оттуда бежать было некуда, а мы могли бежать в Швецию. Все знают историю Анны Франк. История Бетси уникальна тем, что ей никто не помог перебраться в Швецию. Те, кто помогал людям переправляться в Швецию, были единодушны в том, что перед побегом следовало провести в убежище как можно меньше времени, потому что риск оказаться пойманным был очень высок. Ситуация кажется еще более уникальной, поскольку на даче по соседству жил норвежский солдат из Ваффен-СС и член «банды Риннана» (норвежские пособники нацистов — прим. ред.). И это означает, что мы не можем исключать, что Арне и Бетси связывали по-настоящему сильные чувства», — полагает Брюланд.

История на самом деле начинается 6 октября 1942 года, когда рейхскомиссар Йозеф Тербовен объявил в Тронхейме чрезвычайное положение. Причина заключалась в возросшей активности Сопротивления и диверсионных акциях и саботаже в Центральной Норвегии. Вину за это Тербовен возложил на «эмигрантскую клику в Лондоне», а за ней, как и всегда у нацистов, стояло «мировое еврейство».

Через два дня после речи Тербовена все еврейские мужчины старше 14 лет, жившие в Тронхейме, были отправлены в лагерь Фалстад (Falstad). Женщин и детей изолировали в трех квартирах.

Женщин должны были арестовать

Все евреи, жившие в Норвегии, уже были зарегистрированы. Мужчин арестовали и оправили в лагерь Фалстад, где с ними обращались исключительно жестоко. Одним из узников Фалстада был младший брат Бетси Чарльз.

Теперь пришел черед женщин.

25 ноября полиция пришла забрать семью Бетси в Тронхейме. Тогда Бетси находилась в Бюнесете (Byneset), вместе с другом семьи, своим возлюбленным Арне, с которым она была знакома с 14 лет.

Арне был на 22 года старше, к тому же он был христианин. Подобный альянс был не совсем обычен, потому что еврейская община в Тронхейме была довольно ортодоксальна.

Факты

Холокост в Норвегии

В 1942-1943 годах 773 норвежских еврея были депортированы в немецкие лагеря смерти.

Крупнейшая депортация случилась 26 ноября 1942 года, когда в общей сложности 532 еврея были вывезены из страны на борту грузового судна «Donau».

26 евреев были отправлены судном «Monte Rosa» в тот же день, а 25 февраля 1943 года последние евреи, всего 158 человек, из остальных частей страны отправлены в Германию на транспортном судне «Gotenland».

Большинство норвежских евреев были отправлены в лагерь смерти «Освенцим», лишь 35 из них выжили.

Это означает, что евреи составляют больше половины всех норвежских граждан, убитых в немецких лагерях во время войны.

Источники: Bjarte Bruland, Store Norske Leksikon

Звонит Майя, тетка Бетси. Девушка должна вернуться домой. Приходила полиция и просила собрать вещи. В трудные времена семья должна держаться вместе.

Бетси сразу же выезжает домой на такси вместе с Арне.

В квартире полиция начинает читать список имен. Полицейские норвежцы, не немцы. Вот как Лена Линдал изображает роковой момент в квартире по адресу улица Вильхельм Стормс гате в Тронхейме:

«Эстер Роза Филипсон?» И вычеркивает, когда тетя Роза отзывается.

«Майя Филипсон?» Вычеркивает. «Ребекка Филипсон?» «Фрида Зукман?» Вычеркивает. «Элизабет Филипсон?» Тишина. Полицейские шарят глазами по комнате. На скамейке сидит Бетси, единственная, чье имя не зачитали. Они смотрят на нее и повторяют: «Элизабет Филипсон?»

«Нет, я Бетси Розенберг».

Полицейские не знали, что тетя Элизабет умерла.

Ее перепутали с умершей теткой

«Судя по всему, полиция перепутала имена. Они не отметили, что тетка умерла. И полицейские ушли, не вычеркнув Бетси», — рассказывает Линдал.

Очевидно, полицейским сказали, что они должны будут забрать только тех, кто в списке, поэтому они не могли забрать с собой Бетси, ведь ее имени в списке не было.

Потом Бетси уезжает вместе с Арне, несколько дней живет у его сестры, а потом оба они на финских санях перебираются на дачу Страндлю (Strandly) к Арне, в нескольких милях от города (норвежская миля приблизительно равна 10 км, прим. ред). Оба совершенно убеждены в том, что Бетси наверняка есть в каком-то другом списке, и что во второй раз ей так легко не выкрутиться.

Потайная комната

Пока Бетси живет у сестры Арне Анне, сам Арне, который умеет столярничать, устраивает в стене потайную комнату.

Площадь ее всего лишь 50×65 см, высота — 120 см. Арне долго не может подобрать подходящую краску, чтобы новые панели не слишком отличались от старых. А еще он заделывает все дырочки, чтобы не просочился человеческий запах — ведь у немцев часто с собой собаки, когда они обыскивают дома.

Комнатка получается совершенно герметичная, и если те, кто приходит к Арне, задерживаются у него надолго, Бетси становится трудно дышать. Несколько раз во время пребывания в тайной комнате она теряет сознание.

Страшный сосед

Самые страшные времена для Арне и Бетси во время пребывания в Страндлю наступают в 1943 году, когда с Восточного фронта, где он сражался за Гитлера против Красной Армии, возвращается домой сын соседа Коре.

Коре становится членом вселяющей страх «банды Риннана» — группы предателей, двойных агентов, палачей и убийц, которые во время войны работали на немецкую Службу безопасности (Sicherheitsdienst) в Тронхейме. Всего в нее входили около 70 норвежцев, руководил ими Хенри Оливер Риннан (Henry Oliver Rinnan). Группа способствовала гибели более 80 участников Сопротивления.

Встретились с Риннаном на тропинке

«Однажды, когда Арне не было дома, на соседней даче была вечеринка, пьяные члены банды подошли к даче Бетси и Арне, возможно, чтобы продолжить веселиться там. Но, когда Арне не ответил на стук в дверь, ломать ее они не стали», — рассказывает Линдал.

«В другой раз 13-летний племянник Арне Оддмунд на тропинке у дачи повстречал самого Хенри Риннана. Он собирался к Коре — с двумя дамами под ручку. Риннан спросил Оддмунда, один ли Арне живет на даче, и Оддмунд, даже не покраснев, ответил, что дядя живет на даче один.

Семья Арне крепко усвоила, насколько тайным было убежище Бетси на даче. Оддмунд даже своей жене рассказал эту историю лишь через много лет после войны, это одна из тех встреч, которые никогда не забыть», — рассказывает Линдал.

Проблемы со здоровьем

Бетси Розенберг пережила войну и в 1949 году вышла замуж за своего спасителя Арне Хаугрённинга (Arne Haugrønning).

«Но после войны Бетси страдала от полученных травм, ведь в течение двух с половиной лет она жила в условиях чрезвычайного стресса. Она никогда не доверяла чужим, легко начинала заикаться и очень не любила вспоминать годы войны. За исключением своей старой и больной бабушки Ребекки, которая умерла в 1945 году, она потеряла всю свою семью: мать, отца, дедушку, брата, дядю и трех теток», — говорит Линдал.

Достучаться до молодежи

ВГ: Книга, которую Вы написали, для молодежи?

Лена Линдал: Многие из моих собеседников говорили, что в школе о Холокосте молодежи рассказывают мало. И я считаю, что в наше время, когда проявления антисемитизма встречаются все чаще, важно рассказать об этой темной главе нашей истории в форме, которая может получить отклик у молодежи.

— Вы носите на шее Звезду Давида, но ведь Вы — не еврейка.

— Нет, я ношу ее в знак солидарности с молодежью, которая сталкивается сегодня с антисемитизмом. Мне рассказывали про девушку, у которой в школе сорвали с шеи Звезду Давида. Когда она пожаловалась на это учителю, он посоветовал не выставлять Звезду Давида напоказ. То, что учитель в Норвегии дает такие советы, кажется мне весьма серьезным и настораживающим.