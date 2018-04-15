Неймар: «Между мной и Кавани были разногласия, но мы решили все по-мужски»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, продолжающий восстанавливаться после перелома стопы, дал интервью Globo TV, в котором вернулся к эпизоду полугодичной давности, когда он не мог поделить с одноклубником Эдинсоном Кавани исполнение стандартных положений. Поговаривали, что Кавани не хотел уступать свое право на пробитие пенальти и штрафных Неймару из-за пункта в контракте, который сулил уругвайцу солидную премию, если тот станет лучшим бомбардиром клуба.

«Да, между нами были некоторые разногласия, но вскоре мы устранили эту проблему. Три дня после того случая мы сели и поговорили. Мы два больших игрока, но мы также мужчины, потому обсудили это с глазу на глаз. Но написанное в СМИ было сильно преувеличено. Такие истории культивируются. Плохо то, что все это влияет на вашу концентрацию», — цитирует Неймара Le10sport.