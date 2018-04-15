Неймар рассказал о разногласиях с Кавани

Форвард ПСЖ Неймар поделился информацией о своем конфликте с Эдинсоном Кавани.

"Конечно, были некоторые разногласия, но мы решили проблему. Через несколько дней мы сели и обсудили эту ситуацию. Мы два хороших футболиста, но мы также и мужчины. Мы с Эдинсоном решили этот вопрос с глазу на глаз, не впутывая никого другого.

Весь этот конфликт преувеличен, поскольку такой материал хорошо продается СМИ. Подобные истории культивируются. Плохо, что это может влиять на концентрацию" — приводит слова Неймара Le 10 Sport.