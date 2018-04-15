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Неймар рассказал о разногласиях с Кавани
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Неймар рассказал о разногласиях с Кавани 

Soccer News 17 минут назад
Фото: Soccer News
Форвард ПСЖ Неймар поделился информацией о своем конфликте с Эдинсоном Кавани.
"Конечно, были некоторые разногласия, но мы решили проблему. Через несколько дней мы сели и обсудили эту ситуацию. Мы два хороших футболиста, но мы также и мужчины. Мы с Эдинсоном решили этот вопрос с глазу на глаз, не впутывая никого другого.
Весь этот конфликт преувеличен, поскольку такой материал хорошо продается СМИ. Подобные истории культивируются. Плохо, что это может влиять на концентрацию" — приводит слова Неймара Le 10 Sport.
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