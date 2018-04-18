Аналитики оценили шансы ЦСКА прервать неудачную серию в матче с «Амкаром»

Букмекеры назвали фаворита перенесённого матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА — «Амкар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. «Армейцы» не могут выиграть на протяжении двух матчей турнира.

Аналитики склоняются к тому, что ЦСКА сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Амкара» можно поставить за 9.50, на ничью — за 4.40.

Поставить на победу «армейцев» по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.10. Коэффициент на то, что гости не проиграют, — 2.95.

Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.55. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.45.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше данного значения котируется за 1.65.

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