Ещё
Аналитики оценили шансы ЦСКА прервать неудачную серию в матче с «Амкаром»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики оценили шансы ЦСКА прервать неудачную серию в матче с «Амкаром» 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита перенесённого матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА — «Амкар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. «Армейцы» не могут выиграть на протяжении двух матчей турнира.
Аналитики склоняются к тому, что ЦСКА сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Амкара» можно поставить за 9.50, на ничью — за 4.40.
Поставить на победу «армейцев» по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.10. Коэффициент на то, что гости не проиграют, — 2.95.
Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.55. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.45.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше данного значения котируется за 1.65.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
Чемпионат.com: последние новости
Модрич вошёл в заявку «Реала» на матч с «Атлетиком» На матчи чемпионата мира — 2018 продано уже 2,2 млн билетов Шарапова, Бушар, Иванович, Серена, Касаткина, Квитова и Осака в соцсетях
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца10
Названы причины отказа Усика от поединка в России7
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России6
WADA решило «добить» Россию97
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение