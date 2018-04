Кучеров забил чудо-гол с отрицательного угла. И стал второй звездой дня (видео)

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» — теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. ТРИ ОЧКА КУЧЕРОВА

«Тампа» спокойно урабатывает «Нью-Джерси» в серии, и один из главных героев — форвард Никита Кучеров. Теперь он набрал 3 (1+2) очка, а свой гол забил как-то невероятно. Элегантно тычком клюшки обвел защитника, уже улетал в левый угол площадки. И оттуда прострелил на ворота, на Стивена Стэмкоса

Шайба влетела в сетку, Стэммер уже начал принимать поздравления. Но оказалось, что там был рикошет от конька игрока «Нью-Джерси», а значит, это гол Никиты. Причем забитый даже не с нулевого, а с отрицательного угла. И не просто так Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ. Он сильно провел регулярный чемпионат, и в плей-офф очень хорош.

Kucherov can score from anywhere and any way he wants 🔥 pic.twitter.com/F8Y5NrTzhN

— NHL Chirps (@nhlchirpz) 14 апреля 2018 г.

Андрей Василевский сделал 41 сэйв — где тот парень, который не очень удачно действовал в концовке регулярного чемпионата, как и вся его команда? Дубль сделал Алекс Киллорн.

Мы вот ждем серию «Вашингтон» — «Питтсбург». Хотя для разнообразия хотелось бы тут увидеть «Коламбус» и Артемия Панарина . Но на Востоке может сложиться другая пара: «Тампа» — «Бостон». И судя по тому, как начали розыгрыш Кубка Стэнли эти команды, мы увидим самую искрометную дуэль года.

2. УНИЖЕНИЕ «ТОРОНТО»

«Они забили нам четыре гола после первых шести бросков, и этого уже было более чем достаточно, — резюмировал главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок на пресс-конференции. В самом деле, в первом периоде «Бостон» бросал не так много (8-6), но повел в счете 4:0, а в итоге все кончилось 7:3. — Вообще я думал, что мы сможем отыграться. Я полагал, что мы можем выглядеть хорошо, и у нас достаточно энергии. Но главный вывод по этому матчу — мы должны лучше защищать свои ворота. Игроки «Брюинз» очень здорово действовали на пятачке. Они — большие мастера».

Да, Бэбкок прав — если вы даже изучите нарезку лучших моментов матча, то увидите, что практически все свои голы «Бостон» забил с пятачка. Там был или рикошет, или защитник оказывался за спиной форварда, переправляющего шайбу в сетку, или кто-то кого-то проспал, или кто-то за кем-то не досмотрел. Не помогла даже замена вратаря — Фредерик Андерсен пропустил три шайбы после пяти бросков (40%) и отправился в запас.

Когда «Брюинз» забили шестой гол, то защитник Джейк Гардинер с досады расколотил клюшку об перекладину своих ворот. И да, неподражаемо сыграла тройка Маршан — Патрис Бержерон — Пастрняк. Они творили на льду все, что хотели и в сумме набрали 14 (3+11) очков. Маршан и Бержерон — по четыре передачи, Пастрняк — вообще хет-трик и 6 (3+3) очков.

Кстати, 21-летний чех повторил клубный рекорд Фила Эспозито (1969 год), когда набрал 9 (4+5) очков в первых двух матчах серии. А еще Пастрняк стал самым молодым игроком в истории НХЛ, который набрал шесть очков в одном матче Кубка Стэнли.

3. ФАВОРИТ «НЭШВИЛЛ»

В калифорнийском дерби «Сан-Хосе» равномерно урабатывает «Анахайм». И там матч запомнился только тем, что в концовке третьего периода ветеран «уток» Кори Перри зачем-то разогнался и врезался в Мелкера Карлссона, который не владел шайбой. Форвард «Шаркс» не был готов к этому. Его отшвырнуло, будто он попал под грузовик, с головы слетел шлем. Возможно, там сотрясение мозга. И может быть, Перри дадут дисквалификацию.

Очень хорош «Нэшвилл». В моих глазах это главный фаворит на Западе. «Хищники» ведут уже 2-0 в серии с «Колорадо». У обладателей «Президент Трофи» очень хорошо поставлена игра. И там классная защита — так, Маттиас Экхольм и Пи-Кей Суббан набрали по 2 (0+2) очка.

Вообще линия обороны «Нэшвилла» разделяется так. И это было видно еще в прошлом плей-офф, который «Предаторз» прошли строго с шестью защитниками.

Есть первая пара Йоси (25.42 игрового времени) — Эллис (24.12), на которую ложится основная нагрузка. Есть вторая пара Экхольм (21.11) — Суббан (27.03), которая тоже пашет будь здоров. По сути, «хищники» едут на четырех колесах. И есть третья пара Емелин (9.13) — Ирвин (8.20), которую выпускают не так часто, не ставят в спецбригады, и у нее своя, особая роль.

Хотелось бы увидеть, как Алексей Емелин возьмет Кубок Стэнли, но пока об этом говорить слишком рано.

ТАБЛО ДНЯ Тампа Бэй — Нью-Джерси — 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)

Пойнт, Киллорн (КУЧЕРОВ), Джонсон, КУЧЕРОВ, Киллорн (КУЧЕРОВ) — Хишир, Ватанен, Коулман

ТБ: Кучеров (1+2; 0, 0, 4, 15.25) Сергачев (0+0; 0, 0, 3, 12.50) в Василевский (44-41; 93,2%, 60.00)

Счет в серии: 2-0 Нэшвилл — Колорадо — 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Фиала, Арвидссон, Джохансен, Уотсон, Хартман — Бурк, Маккиннон (ЗАДОРОВ), Ландеског, Керфут

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 1, 9.13)

К: Задоров (0+1; +1, 0, 2, 19.24)

Счет в серии: 2-0 Бостон — Торонто — 7:3 (4:0, 1:2, 2:1)

Пастрняк, Дебраск, Миллер, Рик Нэш , Крейчи, Пастрняк, Пастрняк — Марнер, Бозак, Ван Римсдайк

Н: Зайцев (0+0; -2, 0, 0, 17.35)

Счет в серии: 2-0 Анахайм — Сан-Хосе — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Силфверберг, Линдхольм — Соренсен, Кутюр, Хертл

Счет в серии: 0-2 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время. Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.