Дикий силовой прием от олимпийского чемпиона. Соперник потерял шлем и с трудом поднялся на ноги

Старт этого розыгрыша Кубка Стэнли у «Анахайма» не задался. Было очевидно, что в серии с «Сан-Хосе» команде не будет просто — да, у «Дакс» было преимущество своей площадки, но в регулярном чемпионате соперники финишировали на расстоянии всего в одно очка. На деле же, два первых матча оказались для «Анахайма» просто кошмарными, в первую очередь, с точки зрения результата. «Сан-Хосе» забрал обе выездные игры и отправился в свой город, чтобы попробовать завершить серию в максимально короткие сроки.

Такой расклад не устроил одного из лидеров «Дакс», двукратного олимпийского чемпиона Кори Перри — в концовке второй встречи он жестко врезался в нападающего «Сан-Хосе» Мелкера Карлссона. Швед потерял шлем, а подняться со льда смог только при помощи врача. Ну а Перри получил две минуты и оказался очень недоволен своим наказанием.

Мнение болельщиков по поводу этого эпизода разделились. Кто-то призывает дисквалифицировать Перри, другие считают, что «хит был чище, чем монахиня».

Кори Перри нередко отличается хулиганскими поступками. В 2010 году, в матче с «Детройтом», он неожиданно набросился на Павла Дацюка, а по результатам кулачного поединка сам оказался на льду.