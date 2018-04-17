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Подрядчик за свой счет устранит недочеты, которые выявят на бульваре Гоголя в Ижевске
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Подрядчик за свой счет устранит недочеты, которые выявят на бульваре Гоголя в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Подрядчик за свой счет устранит недочеты, которые выявит комиссия на бульваре Гоголя в Ижевске. Об этом «Сусанину» рассказал начальник отдела надзора службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Виктор Шиляев.
«Что касается дефектов: на завтра (18 апреля — прим. ред.) у нас назначен с подрядчиком объезд. Мы все недочеты опишем и укажем ему исправить. Работы подрядчиком будут проведены за свой счет в рамках муниципального контракта. Контрактом предусмотрено исполнение гарантийных обязательств: в данное время мы проверим состояние брусчатки и газонов. Летом будем отслеживать приживаемость деревьев. Гарантия у нас на 5 лет», — рассказал Виктор Шиляев.
Он также отметил, что в 2018 году проведение дополнительных работ на бульваре не планируется.
«Есть проект, он нами исполнен не на 100 процентов, но в 2018 году мы никаких работ там не планируем», — отметил Шиляев.
Напомним, что ижевчане пожаловались на состояние бульвара Гоголя после того, как на благоустроенной территории начал таять снег. Грязь и песок с газонов скапливались на мощеных дорожках.
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