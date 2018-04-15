Ещё
Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что победа в чемпионате Англии станет для него самой сложной в карьере.
"Стать чемпионом в Англии сложнее, чем в Испании или Германии. Это связано с погодой, стадионами и большим количеством матчей без отдыха. Надеюсь, что мы оформим чемпионство на следующих выходных. Если мы сумеем это сделать, то запомним этот момент на всю жизнь.
Победа в Премьер-лиге станет одним из моих самых больших достижений в карьере. Пожалуй, ее можно будет сравнить с первым чемпионством с «Барселоной» или победой в Лиге Чемпионов на «Уэмбли» в матче против «МЮ», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Стоит отметить, что «Манчестер Сити» может стать чемпионом уже сегодня, если "Манчестер Юнайтед" проиграет «Вест Бромвичу». В противном случае «горожанам» нужно будет обыграть «Суонси» в следующем туре.
Soccer News: последние новости
Депай поучаствовал в девяти голах "Лиона" в последних трех матчах "Ливерпуль" теряет Ловрена Бэйл, Роналду и Модрич не сыграют в матче с "Малагой"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Лидер марафона на Играх Содружества потерял сознание
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение