Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что победа в чемпионате Англии станет для него самой сложной в карьере.

"Стать чемпионом в Англии сложнее, чем в Испании или Германии. Это связано с погодой, стадионами и большим количеством матчей без отдыха. Надеюсь, что мы оформим чемпионство на следующих выходных. Если мы сумеем это сделать, то запомним этот момент на всю жизнь.

Победа в Премьер-лиге станет одним из моих самых больших достижений в карьере. Пожалуй, ее можно будет сравнить с первым чемпионством с «Барселоной» или победой в Лиге Чемпионов на «Уэмбли» в матче против «МЮ», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.