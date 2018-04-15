Карлссон остался без шлема после силового приема Кори Пери. Видео

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли и повел в противостоянии 2-0. По ходу встречи один из ветеранов «Уток» Кори Перри провел силовой прием против Мелькера Карлссона, который буквально отлетел в сторону и остался без шлема.

Швед смог подняться со льда только после помощи врачей, а форвард «Анахайма» был наказан двухминутным штрафом.

Corey Perry, interference? #SJvsANA #ReactionCall pic.twitter.com/X5kMLxQPBO

— Michael Klinck (@MichaelKlinck) 15 апреля 2018 г.