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Карлссон остался без шлема после силового приема Кори Пери. Видео
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Карлссон остался без шлема после силового приема Кори Пери. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли и повел в противостоянии 2-0. По ходу встречи один из ветеранов «Уток» Кори Перри провел силовой прием против Мелькера Карлссона, который буквально отлетел в сторону и остался без шлема.
Швед смог подняться со льда только после помощи врачей, а форвард «Анахайма» был наказан двухминутным штрафом.
Corey Perry, interference? #SJvsANA #ReactionCall pic.twitter.com/X5kMLxQPBO
— Michael Klinck (@MichaelKlinck) 15 апреля 2018 г.
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