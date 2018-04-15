Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ опубликовал в «историях» своего «инстаграма» фотографию порванной бутсы и написал: «Пенальти? Нееее, чистая симуляция».
Так форвард отреагировал на эпизод в первом тайме матча, когда арбитр Артём Чистяков показал ему жёлтую карточку после падения в штрафной площади, посчитав, что Смолов симулировал. Это четвёртое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России, и из-за перебора жёлтых карточек он пропустит гостевой матч 27-го тура РФПЛ с ЦСКА, который состоится 22 апреля.