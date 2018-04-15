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Прыгунья на батуте Павлова стала лучшей в полуфинале ЧЕ, Ушаков — 2-й

Букмекеры оценили шансы «Уфы» отобрать очки у ЦСКА на своём поле

Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге