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Смолов — о порванной бутсе: пенальти? Не, чистая симуляция
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Смолов — о порванной бутсе: пенальти? Не, чистая симуляция 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ опубликовал в «историях» своего «инстаграма» фотографию порванной бутсы и написал: «Пенальти? Нееее, чистая симуляция».
Так форвард отреагировал на эпизод в первом тайме матча, когда арбитр Артём Чистяков показал ему жёлтую карточку после падения в штрафной площади, посчитав, что Смолов симулировал. Это четвёртое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России, и из-за перебора жёлтых карточек он пропустит гостевой матч 27-го тура РФПЛ с ЦСКА, который состоится 22 апреля.
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