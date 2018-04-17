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Фёдор Смолов должен быть дисквалифицирован, несмотря на ошибку судьи
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Фёдор Смолов должен быть дисквалифицирован, несмотря на ошибку судьи 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Судья Артём Чистяков сделал работу за КДК РФС.
В субботу каждый из нас сочувствовал Фёдору Смолову. Ещё бы — судья из Азова Артём Чистяков ошибочно показал нападающему жёлтую карточку, вместо того чтобы назначить пенальти в ворота «Арсенала» за явный фол против Смолова.
Этот «горчичник» стал четвёртым для игрока «Краснодара», а значит, он пропустит следующий тур из-за дисквалификации. В российском футболе всегда есть место подозрению. Кто-то разделяет мнение Фёдора, что это дело рук ЦСКА, убравшего перед очной встречей лучшего бомбардира конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.
Регламент чемпионата не оставляет возможности отменить жёлтую карточку Смолова. Хотя подобные случаи бывали. В 2009 году КДК РФС избавил от дисквалификации Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА получил четвёртый за сезон «горчичник» в дерби со «Спартаком», когда нарушил правила в собственной штрафной на Веллитоне. Экспертно-судейская комиссия РФС пришла к твёрдому выводу: судья был не прав, назначив пенальти и дав карточку. Акинфеева реабилитировали. Другой случай — из сезона-2013/14. В матче «Волга» — «Зенит» Евгений Турбин ошибочно вынес второе предупреждение Халку за удар по мячу до свистка. Был громкий скандал, ведь арбитр не увидел, что на самом деле удар нанёс не бразилец, а Роман Широков. Халк бушевал, грозился уехать из России. Однако дисквалификацию нападающего «Зенита» быстро отменили, и он смог выйти на поле уже в следующем туре.
Видео можно посмотреть перейдя по ссылке.
Между тем, у судьи Чистякова это не первая неприятная история в карьере. Например, год назад он поставил три пенальти в ворота «Факела» в матче с «Тюменью». На эмоциях президент воронежского клуба Евгений Севергин выступил с мощным заявлением: «Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел — другого слова и не подобрать. Лишь третий из пенальти ещё как-то можно рассматривать как возможный».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФК «Тюмень».
В предыдущем туре РФПЛ Чистякову досталось от главного тренера «Урала» Александра Тарханова за одиннадцатиметровый, назначенный на «Петровском». Арбитр из Азова разглядел нарушение в борьбе полузащитника «Урала» Петрюса Бумаля с полузащитником «Тосно» Резиуаном Мирзовым. «Пенальти там вообще не было, — сказал Тарханов. — Бумаль сыграл чисто, забрал мяч, никаких толчков не было. Непонятно, почему судья принял такое решение. Нужно „кол“ ему поставить!»
Сам Бумаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» тоже отрицал, что фолил, хотя не стал критиковать Чистякова. «Меня не шокировало решение судьи, но стало сюрпризом, — признался Петрюс. — Нужно быть на сто процентов уверенным, чтобы ставить пенальти в такой ситуации. Если бы судья посмотрел видео, понял бы, что я не трогал игрока „Тосно“. Просто мой оппонент оказался достаточно умён и перехитрил судью. Я уважаю его — это футбол».
ВИДЕО
Теперь Чистяков наверняка получит «кол». Игрок сборной России Смолов страдает из-за его ошибки и вынужденного простоя. Вот только это адекватное наказание за грех двухнедельной давности — мат нападающего после замены в игре с «Анжи». За фразу в адрес болельщиков «Я вашу маму…». Взглянем на выписку из дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 11 Приложения № 1 к настоящему Регламенту».
Смолов точно должен был пропустить из-за дисквалификации матчи с «Зенитом» и «Арсеналом», а скорее всего, и игры с ЦСКА и «Локомотивом». Тогда КДК РФС пошёл привычным и самым удобным для себя путём, но, как показывает жизнь, зачастую неэффективным с точки зрения изменения модели поведения участников российского футбола — оштрафовал нарушителя. На 60 тыс. рублей. Что такое тысяча долларов для Фёдора? Сотня-две рублей для обычного человека. Оказалось, что «ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу — ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнёру по команде». А ведь сказано: «… также может наложить штраф». Почему же конкуренты «Краснодара» не кричали о заговоре, когда отмазали Смолова?
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