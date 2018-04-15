Мутко призвал спокойно разобрать ситуацию с дисквалификацией футболиста Смолова

После матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, Смолов обвинил судью Артема Чистякова в предвзятости. По мнению Смолова, арбитр на 34-й минуте встречи должен был назначить пенальти в ворота туляков, вместо того чтобы предупредить его желтой карточкой за симуляцию. Предупреждение стало для форварда четвертым в текущем сезоне, из-за дисквалификации он должен пропустить встречу 27-го тура с ЦСКА.

"Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол, — прокомментировал ситуацию Мутко. — А то Федя (Смолов) вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?"

"Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым", — продолжил он.

"Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось", — заключил вице-премьер.