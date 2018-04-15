Ещё
«МЮ» заинтересовался Тирни
Далее:
Читайте также:
Ещё

«МЮ» заинтересовался Тирни 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Защитник «Селтика» Киран Тирни может перейти в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает ESPN, главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью летом хочет укрепить фланг обороны.
В нынешнем сезоне 20-летний шотландец провел 49 матчей за «Селтик».
Спорт-Экспресс: последние новости
Роналду, Бэйл, Модрич и Варан не сыграют с "Малагой" Андреас Гранквист: "Если проиграем ЦСКА, можно забыть о бронзе" Кошечкин, Шестеркин и Бочаров вызваны в сборную на Чешские игры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение