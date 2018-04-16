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21 апреля в Байкальске вновь пройдет спуск в купальниках
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21 апреля в Байкальске вновь пройдет спуск в купальниках 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Традиционный и яркий спуск в купальниках с горы Соболиная в Байкальске состоится 21 апреля. Спуск приурочен к закрытию зимнего сезона. Гостей ждет насыщенная развлекательная шоу-программа, конкурсы, призы и розыгрыш годового абонемента на катание сезона.
Для всех, кто в этот день приедет на гору в купальном костюме, катание с горы будет бесплатным с 14.00 до 17.00. Массовый спуск состоится с третьей отметки трассы «Пологая». Организаторы отмечают, что будет открыто большинство трасс для катания. На курорте также будут работать инструкторы.
Напомним, в 2017 году в купальниках с горы съехало 615 человек. Этот год может стать рекордным по количеству участников. Предварительная регистрация для массового спуска по ссылке.
Как это было в 2017 году
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