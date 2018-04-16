21 апреля в Байкальске вновь пройдет спуск в купальниках

Традиционный и яркий спуск в купальниках с горы Соболиная в Байкальске состоится 21 апреля. Спуск приурочен к закрытию зимнего сезона. Гостей ждет насыщенная развлекательная шоу-программа, конкурсы, призы и розыгрыш годового абонемента на катание сезона.

Для всех, кто в этот день приедет на гору в купальном костюме, катание с горы будет бесплатным с 14.00 до 17.00. Массовый спуск состоится с третьей отметки трассы «Пологая». Организаторы отмечают, что будет открыто большинство трасс для катания. На курорте также будут работать инструкторы.

Напомним, в 2017 году в купальниках с горы съехало 615 человек. Этот год может стать рекордным по количеству участников. Предварительная регистрация для массового спуска по ссылке.

Как это было в 2017 году