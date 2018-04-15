Уфимская команда поборолась за Кубок России по «Брейн-рингу»

На телеканале НТВ показали выпуск интеллектуальной игры «Брейн-ринг», в котором участвовала команда из Уфы.

В чемпионате участвует 20 команд: в пятницу, 13 апреля, уфимцы играли против Сыктывкара. Капитаном башкирской команды стал Тимур Сайфуллин, постоянный участник различных интеллектуальных игр. Уфа вышла на ринг впервые, а вот у Сыктывкара уже был опыт — фавориты встречи уже чуть раньше одержали одну победу.

В турнире командам нужно было ответить правильно на пять вопросов. Участникам обеих команд нужно было около 0,20 секунды на каждый вопрос. Но вот ответить, почему никто не пьет осиновый сок, смогли только спустя 16 секунд. Судьи высказали мнение, что капитан уфимцев может только нажимать на кнопку, и тогда Тимур Сайфуллин отправил всех участников с ринга, чтобы заработать сразу 2 балла.

К сожалению, ответ Тимура был неверным, и команда Сыктывкара выиграла первый раунд. Уфимцам еще дадут шанс отыграться в следующих выпусках шоу.