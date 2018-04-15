Ещё
Уфимская команда поборолась за Кубок России по «Брейн-рингу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уфимская команда поборолась за Кубок России по «Брейн-рингу» 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
На телеканале НТВ показали выпуск интеллектуальной игры «Брейн-ринг», в котором участвовала команда из Уфы.
В чемпионате участвует 20 команд: в пятницу, 13 апреля, уфимцы играли против Сыктывкара. Капитаном башкирской команды стал Тимур Сайфуллин, постоянный участник различных интеллектуальных игр. Уфа вышла на ринг впервые, а вот у Сыктывкара уже был опыт — фавориты встречи уже чуть раньше одержали одну победу.
В турнире командам нужно было ответить правильно на пять вопросов. Участникам обеих команд нужно было около 0,20 секунды на каждый вопрос. Но вот ответить, почему никто не пьет осиновый сок, смогли только спустя 16 секунд. Судьи высказали мнение, что капитан уфимцев может только нажимать на кнопку, и тогда Тимур Сайфуллин отправил всех участников с ринга, чтобы заработать сразу 2 балла.
К сожалению, ответ Тимура был неверным, и команда Сыктывкара выиграла первый раунд. Уфимцам еще дадут шанс отыграться в следующих выпусках шоу.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии за сутки вода поднялась на 30 сантиметров Футболисты «Уфы» сыграют с москвичами ЦСКА Из игроков в тренеры: «Салават Юлаев» возглавят уфимские хоккеисты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение