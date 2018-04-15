«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Петкович, Промес, Глушаков, Ханни, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш.
Запасные: Максименко, Таски, Боккетти, Миронов, Бакаев, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Адриано, Роша.
🔴⚪️ Заждались? 😏 🔥 Наш состав на матч ⚽️ #УралСпартак #Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/0whts3TOZf
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 апреля 2018 г.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин.
Запасные: Баклов, Данцев, Чернов, Бевеев, Бавин, Евсеев, Манучарян, Глушков, Егорычев, Портнягин.
Матч начнется в Екатеринбурге в 14:00 по московскому времени. "Советский спорт" проведет текстовую трансляцию игры.