«Урал» — «Спартак». Ханни и Зе Луиш — в «старте» гостей

Тренерский штаб "Спартака" во главе с Массимо Каррерой определился со стартовым составом на выездной матч 26-го тура чемпионата России против «Урала». Роль единственного нападающего отведена Зе Луиша , на позиции центрального атакующего полузащитника выступит Софьян Ханни.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля, и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

🔴⚪️ Заждались? 😏 🔥 Наш состав на матч ⚽️ #УралСпартак #Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/0whts3TOZf

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 апреля 2018 г.