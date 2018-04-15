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«Урал» — «Спартак». Ханни и Зе Луиш — в «старте» гостей
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«Урал» — «Спартак». Ханни и Зе Луиш — в «старте» гостей 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Тренерский штаб "Спартака" во главе с Массимо Каррерой определился со стартовым составом на выездной матч 26-го тура чемпионата России против «Урала». Роль единственного нападающего отведена Зе Луиша, на позиции центрального атакующего полузащитника выступит Софьян Ханни.
Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля, и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
🔴⚪️ Заждались? 😏 🔥 Наш состав на матч ⚽️ #УралСпартак #Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/0whts3TOZf
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 апреля 2018 г.
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