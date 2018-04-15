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Курсанты академии имени Кирова готовятся к международным Всеармейским играм
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Курсанты академии имени Кирова готовятся к международным Всеармейским играм 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Будущие военные медики ведут стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова, преодолевают полосы препятствий, ищут раненого на поле боя и оказывают ему первую доврачебную помощь.
В Санкт-Петербурге курсанты академии имени Кирова взяли в руки оружие и начали готовиться к международным Всеармейским играм.
Изнурительные тренировки — залог успеха. Будущие военные медики ведут стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова, преодолевают полосы препятствий, ищут раненого на поле боя и оказывают ему первую доврачебную помощь. Это тот минимум, который должен уметь каждый курсант военной академии.
Отдельный зачет для механиков-водителей медицинской техники. Они соревнуются в экстремальном вождении на сложной трассе.
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