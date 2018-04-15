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Футбол в режиме онлайн: Мещеру перекрыли бетонными блоками
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Футбол в режиме онлайн: Мещеру перекрыли бетонными блоками 

nn.ru 30 минут назад
Фото: nn.ru
Мы сегодня ведем онлайн-репортаж с церемонии открытия и первого матча. Если вы тоже будете на стадионе присылайте нам фотографии и свои впечатления на почту news@news.52.ru. Также у нас есть номер в WhatsApp, Viber и пока в Telegram 8-910-390-4040.
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