Футбол в режиме онлайн: Мещеру перекрыли бетонными блоками

Мы сегодня ведем онлайн-репортаж с церемонии открытия и первого матча. Если вы тоже будете на стадионе присылайте нам фотографии и свои впечатления на почту news@news.52.ru. Также у нас есть номер в WhatsApp, Viber и пока в Telegram 8-910-390-4040.