Французский «ПСЖ» намерен приобрести игрока «Реала» Каземиро

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро в ближайшее время может оказаться во французском клубе «Пари Сен-Жермен». Руководство парижской команды рассматривает 26-летнего футболиста «сливочных» в качестве замены хавбеку Тиагу Монте, собирающемуся покинуть «ПСЖ».

Напомним, что у Каземиро контракт с «Реалом» действует до 2021 года. Сумма отступных за бразильца составляет 200 миллионов евро. Однако, зная возможности французского клуба, это вряд ли отпугнет «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Каземиро провел 40 игр во всех турнирах на клубном уровне. В них он записал на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи, сообщает «Спорт-экспресс».