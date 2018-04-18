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Французский «ПСЖ» намерен приобрести игрока «Реала» Каземиро
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Французский «ПСЖ» намерен приобрести игрока «Реала» Каземиро 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро в ближайшее время может оказаться во французском клубе «Пари Сен-Жермен». Руководство парижской команды рассматривает 26-летнего футболиста «сливочных» в качестве замены хавбеку Тиагу Монте, собирающемуся покинуть «ПСЖ».
Напомним, что у Каземиро контракт с «Реалом» действует до 2021 года. Сумма отступных за бразильца составляет 200 миллионов евро. Однако, зная возможности французского клуба, это вряд ли отпугнет «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Каземиро провел 40 игр во всех турнирах на клубном уровне. В них он записал на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи, сообщает «Спорт-экспресс».
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