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Моуринью поделился планами на летнее трансферное окно
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Моуринью поделился планами на летнее трансферное окно 

Soccer News 26 минут назад
Фото: Soccer News
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о планах на летнее трансферное окно.
"Мы не собираемся тратить больше, чем можем. Мы не будем делать сумасшедших поступков. Мы просто попытаемся усилить состав. Это то, чем мы собираемся заняться. Все будет происходить как в прошлом сезоне. В том году мы финишировали в АПЛ шестыми, а в этом собираемся закончить вторыми.
В следующем сезоне мы еще попытаемся улучшить ситуацию, давайте посмотрим, что произойдет. Может быть, «Манчестер Сити» будет массово скупать футболистов, тем самым не позволив другим командам закрыть бреши" — приводит слова Моуринью Sky Sports.
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