Перес, Манчини, ЦСКА, Буффон — комментарии читателей

Жеребьёвка полуфиналов ЛЧ, ещё одно объявление в расизме, Манчини говорит о Заболотном. Это и другое в комментариях читателей.

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