Японский клуб арендовал киберфутболиста «Аякса»

«Аякс» на этой неделе объявил о подписании еще одного киберфутболиста, а также о заключении партнерства с японским клубом «Саган Тосу». Новоиспеченный киберспортсмен голландского клуба Боб «Ajax Bob» ван Уден на правах аренды будет выступать за японский коллектив в чемпионате Японии по FIFA 18. Это первое в истории подобного рода сотрудничество клубов на уровне киберфутбола.

📝 @AjaxBob95 signs for Ajax eSports! He will play on loan for @saganofficial17 in the Japanese #eJLeague for the rest of the #FIFA18 season. 🏆🇯🇵 More info: 🇳🇱 https://t.co/0Y5dUQfada 🇬🇧 https://t.co/l1R3iT6GnX pic.twitter.com/bBGn6qwiyp

— Ajax eSports (@AFCAjax_eSports) 11 апреля 2018 г.