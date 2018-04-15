СМИ: «Реал» готов судиться с теми, кто говорит, что клуб украл выход в полуфинал Лиги чемпионов

Руководство мадридского «Реала» готов подавать в суд на тех, кто будет утверждать, что футбольный клуб нечестным путём завоевал путёвку в полуфинал Лиги чемпионов.

Как утверждает испанское издание ABC, реакция СМИ на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов после скандального ответного матча с туринским «Ювентусом» разозлила руководителей «Реала» и они готовы подавать иски на тех, кто упоминают слово «воровство», описывая итоги противостояния с «бьянконери».

Отмечается, что такие утверждения ставят под сомнение честь и достоинство клуба и его руководителей, а также арбитров матча.

Ранее сообщалось, что арбитр матча «Реал» — «Ювентус» и его семья получают угрозы.