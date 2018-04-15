Ещё
СМИ: «Реал» готов судиться с теми, кто говорит, что клуб украл выход в полуфинал Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Реал» готов судиться с теми, кто говорит, что клуб украл выход в полуфинал Лиги чемпионов 

RT на русском 22 минуты назад
Руководство мадридского «Реала» готов подавать в суд на тех, кто будет утверждать, что футбольный клуб нечестным путём завоевал путёвку в полуфинал Лиги чемпионов.
Как утверждает испанское издание ABC, реакция СМИ на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов после скандального ответного матча с туринским «Ювентусом» разозлила руководителей «Реала» и они готовы подавать иски на тех, кто упоминают слово «воровство», описывая итоги противостояния с «бьянконери».
Отмечается, что такие утверждения ставят под сомнение честь и достоинство клуба и его руководителей, а также арбитров матча.
Ранее сообщалось, что арбитр матча «Реал» — «Ювентус» и его семья получают угрозы.
RT на русском: последние новости
Футболисты «Реала» Роналду, Бэйл и Модрич пропустят матч с «Малагой» Титул «Мисс Россия-2018» завоевала представительница Чувашии Мутко призвал спокойно разобрать ситуацию с дисквалификацией Смолова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение