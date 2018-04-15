СМИ: Как спустить сезон в унитаз за 90 минут. Инструкция по применению (видео) 

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«Барселона» побила вечный рекорд беспроигрышной серии чемпионата Испании по футболу, но сезон уже не спасти.

За семь туров до финиша Ла Лиги «Барселона» опережала ближайшего преследователя «Атлетико» на 11 очков. Очевидно, что такую гигантскую фору за столь короткий срок упустить невозможно, но после драмы в Риме и вылета из турнира каталонский болельщик временно лишился уверенности в чем бы то ни было.

Тем более финишный отрезок не представлялся прогулочным даже визуально. В начале мая команду Эрнесто Вальверде ожидает «эль-класико» с "Реалом" и визит «Вильярреала», через неделю состоится финал Кубка Короля с «Севильей», а первым соперником после «Ромы» стала «Валенсия». «Летучие мыши» впервые за шесть лет имеют возможность войти в тройку сильнейших по итогам сезона, а, кроме того, перед визитом на «Камп Ноу» находились на шестиматчевой победной серии. Словом, во всех смыслах показательный соперник для диагностирования промежуточного состояния «Барселоны»: кризис или временное злополучное недомогание.

Первые минуты встречи чем-то напоминали продолжение римского сценария: соперник давил, «Барса» медленно вкатывалась, но пара по-настоящему неприятных эпизодов у ворот Тер-Штегена пробудила хозяев. Луис Суарес получил пас в штрафной от Коутинью и открыл счет на 15-й минуте, а после перерыва также с подачи бразильца Самюэль Юмтити отличился головой в результате углового. Последний мог привезти гол и в свои ворота, но на последнем рубеже отыгранного вратаря подстраховал Херард Пике. «Валенсии» удалось лишь сократить счет в концовке — Дани Парехо с трудом реализовал пенальти.

"Барселона" выиграла 2:1, худо-бедно прошла психологический краш-тест и параллельно побила «вечный рекорд» беспроигрошной серии «Реал-Сосьедада» в чемпионате, не доживший месяц до 38-летия. Каталонцы не проигрывают в Ла Лиге уже 39 матчей подряд — 7 при Луисе Энрике в концовке прошлого сезона и 32 при Эрнесто Вальверде по ходу нынешнего. Великий «Реал» конца «восьмидесятых» остановился в 1989 году на отметке в 31 матч, как и не менее легендарная «Барселона» Хосепа Гвардиолы в 2011-м.

В контексте сегодняшнего дня историческое достижения — повод немного выдохнуть и забыться после римского кошмара, а не шумно праздновать. Несмотря на блестящее выступление на национальном уровне, упущенное преимущество в три мяча в четвертьфинале Лиги чемпионов, грозит Вальверде отставкой и очередными внутрикомандными пертурбациями.

По информации издания Sports.es, чтобы сохранить свой пост тренер обязан привести «Барселону» к золотому дублю, выиграв Кубок Короля. Кроме того, приветствуется завершение сезона без поражений, а также трофей Пичичи (лучшему бомбардиру) для Лео Месси . Самое же любопытное, что на благосклонность клубных боссов способен повлиять и мадридский «Реал». Поражение «Баварии» в полуфинале — одна история, третий подряд триумф в Европе — полярная. Отставание «Королевского клуба» на 16 очков в примере в данном случае ничего не значит.

"Я оптимист, — цитирует Вальверде Marca. — После серьёзного поражения всегда есть период траура, но важно то, как вы реагируете на это, что делаете в следующей игре"