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В Костроме пенсионер сдал фальшивую банкноту полицейским
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В Костроме пенсионер сдал фальшивую банкноту полицейским 

k1news.ru 17 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромичей просят быть внимательными: нужно проверять банкноты на признаки подделки. В этом году зафиксировано уже 25 фактов обнаружения фальшивых купюр, сообщает управление МВД по Костромской области.
По 23 фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. В большинстве случаев подделками оказываются пятитысячные купюры, которые находят кассиры кредитных учреждений при пересчете поступившей от предпринимателей выручки.
Но есть и факты подделки тысячных купюр. Одну кассиру в магазине настойчиво пытались отдать два молодых человека, а вторую в полицию принес пенсионер 1940 года рождения. Он сказал, что банкнота вызвала подозрения у сотрудников магазина.
Костромичам напоминают, что, расплачиваясь подделками, вы сами становитесь соучастником преступления.
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