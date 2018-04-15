В Костроме пенсионер сдал фальшивую банкноту полицейским

Костромичей просят быть внимательными: нужно проверять банкноты на признаки подделки. В этом году зафиксировано уже 25 фактов обнаружения фальшивых купюр, сообщает управление МВД по Костромской области.

По 23 фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. В большинстве случаев подделками оказываются пятитысячные купюры, которые находят кассиры кредитных учреждений при пересчете поступившей от предпринимателей выручки.

Но есть и факты подделки тысячных купюр. Одну кассиру в магазине настойчиво пытались отдать два молодых человека, а вторую в полицию принес пенсионер 1940 года рождения. Он сказал, что банкнота вызвала подозрения у сотрудников магазина.

Костромичам напоминают, что, расплачиваясь подделками, вы сами становитесь соучастником преступления.