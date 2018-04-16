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Усман Дембеле: Не собираюсь покидать «Барселону»
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Усман Дембеле: Не собираюсь покидать «Барселону» 

Советский спорт 29 минут назад
Фото: Soccer News
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Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим положением на «Камп Ноу» и собирается сменить клубную прописку по окончании сезона. Одной из причин, как писали СМИ, может стать бразилец Филиппе Коутинью, который перебрался в Испанию этой зимой из «Ливерпуля».
"Не собираюсь покидать «Барселону». Я подписал пятилетний контракт, и хочу надолго остаться здесь.
Что касается конкуренции с Коутиньо, то я могу сказать одно: это «Барселона». Вот и все. Я очень рад, что Филиппе стал игроком нашей команды", — сказал француз, чьи слова приводит Goal.
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