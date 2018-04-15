29 лет трагедии на «Хиллсборо». Эти кадры страшно вспоминать

День, который изменил Великобританию.

15 апреля арена «Хиллсборо» перестала ассоциироваться с домашним стадионом «Шеффилда».

15 апреля 1989 года здесь проходил матч полуфинала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». На 6-й минуте он был остановлен из-за давки, которая сначала образовалась у турникетов (из-за дорожных работ на трассе болельщики не смогли приехать заранее), а после — на трибуне. Игра начиналась в 15:00 (просьбы о переносе были проигнорированы). В 14:52 полиция открыла большие ворота, предназначенные для выхода, а не для входа, и стала запускать болельщиков без проверки билетов. Приказ отдал суперинтендант полиции Дэвид Дакенфилд после того, как обратился к толпе: «У всех есть билеты?, — Поднимите их!». Открыв ворота (вошедшие в историю как «ворота С»), полиция неравномерно распределила болельщиков по секциям террасы Западной трибуны «Леппингс Лейн» и не закрыла центральный вход. Это стало главной причиной катастрофы: около 5 тысяч человек отправились на сектора, которые уже были переполнены. Болельщики на секторе с трех сторон были ограждены металлической решеткой, а с четвертой на них давил поток людей. Первые ряды оказались прижаты к ограде, которую не открыла полиция, потому что расценила давку как начало беспорядков. В давке погибли 96 болельщиков «Ливерпуля». Свыше 760 человек получили ранения. Позже правительство Англии обязало клубы отказаться от террас на стадионах и стоячих секторов, а также оборудовать арены креслами и продавать билеты с указанием ряда и места. Металлические ограждения, отделяющие трибуны от поля, демонтировали. Через четыре дня в The Sun был опубликован репортаж The Truth («Правда»): в гибели болельщиков обвинили фанатов «Ливерпуля», которые прорвались на заполненный сектор, мочились на полицейских и пожарных, обчищали карманы пострадавших и мешали оказывать медицинскую помощь. Изданию объявили бойкот: газету перестали завозить в киоски, а люди прекратили упоминать ее название, а «Ливерпуль» запретил журналистам приходить на пресс-конференции и домашние матчи команды во всех турнирах. В 1990 году трагедия была официально квалифицирована как несчастный случай. Но в декабре 2012 года лондонский Высокий суд аннулировал первоначальный вердикт и разрешил провести новое расследование. Двухлетнее дознание по делу о трагедии на «Хиллсборо» стало самым долгим судебным разбирательством с участием присяжных в истории Великобритании. 26 апреля 2016 года суд квалифицировал гибель 96 болельщиков как убийство.