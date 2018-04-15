Моуринью: «Последние недели я очень доволен Погба»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью признался, что доволен полузащитником Полем Погба в последние недели. Не так давно француз не попадал в стартовый состав «красных дьяволов», но после вернул себе место в «старте», а дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче 33-го тура АПЛ (победа «МЮ» 3:2) должен добавить игроку уверенности.

«Я расскажу вам, что я ему сказал после матча с «Сити». Прямо так ему и сказал: «Не жду, что ты в каждой игре будешь признаваться игроком матча, не жду, что ты будешь забивать по два мяча в каждой игре. Я просто жду от тебя стабильной игры на определенном уровне».

Поль должен рассматривать это как вызов — сохранять стабильность, а не так, что один матч он провел хорошо, второй — нормально, третий — плохо. А будет стабильность, будут и особенные выступления, такие, как в матче с «Манчестер Сити». Первоочередное — стабильность на тренировках, стабильность во время рабочей недели. И в последние две-три недели я очень доволен Полем», — цитирует Моуринью The Republic of Mancunia.