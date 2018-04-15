Браткова — чемпионка Европы среди юниоров на акробатической дорожке

Россиянка Диана Браткова победила в соревнованиях на акробатической дорожке на юниорском чемпионате Европы в Баку. Александра Бонарцева стала второй на двойном мини-трампе, а Яна Лебедева и Вера Белянкина завоевали серебро в синхронных прыжках на батуте.

Среди юниоров Тимофей Лазутин стал вторым на двойном мини-трампе, а Арсений Степанян замкнул тройку призёров на акробатической дорожке.