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Браткова — чемпионка Европы среди юниоров на акробатической дорожке
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Браткова — чемпионка Европы среди юниоров на акробатической дорожке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Россиянка Диана Браткова победила в соревнованиях на акробатической дорожке на юниорском чемпионате Европы в Баку. Александра Бонарцева стала второй на двойном мини-трампе, а Яна Лебедева и Вера Белянкина завоевали серебро в синхронных прыжках на батуте.
Среди юниоров Тимофей Лазутин стал вторым на двойном мини-трампе, а Арсений Степанян замкнул тройку призёров на акробатической дорожке.
Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Чемпионат и первенство Европы. Баку, Азербайджан Юниоры Батут. Синхронные прыжки 1. Беларусь — 48,675. 2. Португалия — 47,500. 3. Нидерланды — 46,625… 8. Россия (Дмитрий Логин, Игорь Байков) — 5,325. Акробатическая дорожка. Личное первенство 1. Джейдон Паддок (Великобритания) — 71,300. 2. Диего Вилела (Португалия) — 70,600. 3. Арсений Степанян (Россия) — 68,800. 4. Игорь Шикунов (Россия) — 68,700. Двойной мини-трамп. Личное первенство 1. Райан Девин (Великобритания) — 72,100. 2. Тимофей Лазутин (Россия) — 70,800. 3. Энрике Морейра (Португалия) — 70,500… 6. Михаил Юрьев (Россия) — 61,400. Юниорки Батут. Синхронные прыжки 1. Беларусь — 45,800. 2. Россия (Яна Лебедева, Вера Белянкина) — 45,200. 3. Франция — 43,200. Акробатическая дорожка. Личное первенство 1. Диана Браткова (Россия) — 67,000. 2. Джессика Брейн (Великобритания) — 64,400. 3. Кэйтлин Лаффертри (Великобритания) — 63,600… 7. Элина Степанова (Россия) — 61,000. Двойной мини-трамп. Личное первенство 1. Мелани Родригес (Испания) — 70,000. 2. Александра Бонарцева (Россия) — 69,800. 3. Сара Гвидо (Португалия) — 66,200… 8. Галина Бегим (Россия) — 56,100.
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