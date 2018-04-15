Мурад Мусаев: «Был готов возглавить „Краснодар“ еще в марте»

Новый главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил благодарность президенту клуба Сергею Галицкому за оказанное доверие. 34-летний специалист также отметил, что игроки в личных разговорах сказали о готовности выполнять его требования.

Отметим, что 25 марта «Краснодар», который на тот момент возглавлял Игорь Шалимов , провел товарищеский матч с клубной «молодежкой» и сумел одержать победу только в серии пенальти. 1 апреля Шалимов был отправлен в отставку, а 3 числа «быки» объявили о том, что Мусаев стал и.о. наставника основной команды.

— В матче между молодежной и основной командами, который завершился победой взрослых в серии пенальти, вы с Игорем Шалимовым находились на разных тренерских скамейках. Если бы по его окончании кто-то сказал, что уже через девять дней вы возглавите главную дружину клуба, чтобы ему ответили?

— Ответил бы, что готов (улыбается). Вообще, я хотел бы поблагодарить руководителей академии, директора Арама Фундукяна и главного тренера Александра Марьяновича, которые дали мне возможность расти и развиваться как тренеру, создали для этого все условия. И, конечно, особое спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, за доверие, за то, что всегда поддерживал меня и продолжает это делать сейчас. Чувствовать это доверие и поддержку для меня очень важно.

— Насколько быстро удалось найти общий язык с футболистами «Краснодара»?

— Чтобы найти этот язык, должно пройти определенное время. За те 10 дней, что я работаю с командой, в полной мере это сделать, наверное, невозможно. Но могу сказать, что те первые требования, которые я предъявил, футболисты сразу же стали выполнять. И в индивидуальных беседах практически каждый игрок выразил мне поддержку и заверил, что сделает все, чтобы реализовать на поле те мысли, те идеи, которые у меня есть; и они доказывают это делом. Тренировочный процесс идет хорошо, у меня сейчас есть большое удовлетворение от того, что и как мы делаем. Мне кажется, эта наша совместная работа уже принесла определенные плоды в виде победы над "Зенитом"

Под руководством Мусаева «Краснодар» провел два матча. 7 апреля «быки» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит» (2:1), а 14 апреля дома разгромили тульский «Арсенал» (3:0).