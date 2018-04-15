Мурад Мусаев: Благодарен футболистам «Краснодара» за то, что поверили в меня

После назначения Мусаева «Краснодар» одержал две победы: над «Зенитом» (2:1) и «Арсеналом» (3:0).

«Что касается матча с «Зенитом», конечно, было ощущение нереальности происходящего. Все произошло слишком быстро, переменилось за считанные дни. Еще совсем недавно мы играли на стадионе клубной Академии перед полутора тысячами зрителей против молодежки «Анжи», но прошла всего неделя — и вот уже на большом стадионе в Санкт-Петербурге мне с основой «Краснодара» предстояло противостоять одной из сильнейших команд страны с тренером Манчини у руля. Не скрою, эмоции переполняли. Волновался, когда давал обязательное предматчевое интервью. Но потом прозвучал стартовый свисток, и я забыл про волнение, полностью погрузился в игру. В какой-то мере, наверное, тот матч с «Реалом» , о котором мы вспоминали, сослужил мне хорошую службу (улыбается), дал опыт игры при переполненных трибунах. Ну а по окончании встречи эмоции снова захлестнули. Я, возможно, не показывал своим видом большой радости, но внутри меня все буквально бурлило, кипело.

Я очень благодарен футболистам за их бойцовские качества, профессионализм и умение в сложных ситуациях переломить игру; за то, что они поверили в меня и своей игрой выразили это доверие», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».