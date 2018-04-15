Выжившим хоккеистам «Бронкос» привезли Кубок Стэнли в госпиталь

Выжившим в автокатастрофе хоккеистам юниорской команды «Гумбольт Бронкос» в госпиталь привезли главный трофей Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что ни один из раненных 13 человек не прикоснулся к Кубку согласно традициям.

"Мой сын сразу же заподозрил, что находится внутри коробки, в которой был привезен Кубок Стэнли. Его кровать была первой остановкой трофея в госпитале. Глаза моего сына сразу расширились, когда он увидел Кубок", — приводит слова Том Страшницки, отца одного из раненных хоккеистов по имени Райан ESPN.

В автокатастрофе с автобусом команды «Бронкос» и грузовиком погибло 16 человек.