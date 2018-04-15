«Урал» — «Спартак». Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 26-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «Екатеринбург-Арена» в Екатеринбурге. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что красно-белые победят.

«Здесь предельно все понятно. «Урал» дома на уютном, красивом, новеньком стадионе «Екатеринбург-Арена» будет принимать московский «Спартак».

Красно-белые сейчас на хорошем ходу, в отличной форме находится группа атаки. Это было видно и по матчу в Самаре, и по матчу в Каспийске. «Урал» немножко барахлит в последнее время — что с «Рубином», что с «Тосно». И в той, и в другой игре удалось отыграться. Но со «Спартаком» этот фортель может не прокатить. «Спартаку» очень надо выиграть, обязательно надо побеждать.