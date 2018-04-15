И.о. губернатора Самарской области обсуждал с руководством КХЛ вопрос возвращения «Лады» в КХЛ

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обсуждал вопрос возвращения «Лады» в КХЛ с председателем совета директоров лиги Геннадием Тимченко.

Совет директоров КХЛ по итогам сезона-2017/18 исключил «Ладу» из состава участников лиги. В воскресенье в Тольятти у Дворца спорта «Волгарь», который являлся домашней ареной клуба с момента его основания и до 2013 года, состоялся митинг, участие в котором приняло больше 1000 человек.

— Губернатор Азаров встречался с Геннадием Тимченко дней десять. Они проговорили определенные вещи, которые я сейчас озвучивать не имею права, — цитирует «Р-Спорт» Шляхтина. — Чуть позже Дмитрий Игоревич сам все это подробно прокомментирует.

Проблема (сохранения) «Лады» (в КХЛ) была поднята мной перед новым губернатором области Азаровым еще в декабре. В начале этого года было написано три письма на имя Тимченко с просьбой о встрече для обсуждения сложившейся ситуации. Нас поддерживали своими резолюциями Дмитрий Медведев и Виталий Мутко. Но, к сожалению, мы получили то, что получили.