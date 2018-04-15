«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 15 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 26-го тура РФПЛ «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом пять раз. На счету «Ростова» три победы, «СКА-Хабаровск» выигрывал один раз. Ещё один раз была зафиксирована ничья.

«Ростов» с 27 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «СКА-Хабаровск» находится на 16-й строчке, имея в своём активе 13 очков.