Сегодня, 15 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 26-го тура РФПЛ «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом пять раз. На счету «Ростова» три победы, «СКА-Хабаровск» выигрывал один раз. Ещё один раз была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами станут Дмитрий Чельцов и Дмитрий Сафьян. Резервный судья — Игорь Панин.
«Ростов» с 27 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «СКА-Хабаровск» находится на 16-й строчке, имея в своём активе 13 очков.