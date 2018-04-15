Ещё
«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 

Чемпионат.com 58 минут назад
Сегодня, 15 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 26-го тура РФПЛ «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом пять раз. На счету «Ростова» три победы, «СКА-Хабаровск» выигрывал один раз. Ещё один раз была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами станут Дмитрий Чельцов и Дмитрий Сафьян. Резервный судья — Игорь Панин.
«Ростов» с 27 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «СКА-Хабаровск» находится на 16-й строчке, имея в своём активе 13 очков.
Чемпионат.com: последние новости
Браткова — чемпионка Европы среди юниоров на акробатической дорожке Иванов: не могу обещать, что «Урал» будет набирать больше очков на новой арене «Томь» в меньшинстве удержала победу над «Балтикой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение