«Лацио» — «Рома». Прогноз Остапа Бендера

Эксклюзивный и полномочный корреспондент, резидент «Рейтинга Букмекеров» Остап Бендер дал прогноз на матч «Лацио» — «Рома», который пройдет 15 апреля на «Стадио Олимпико» в рамках 32-го тура итальянской серии А. Великий комбинатор полагает, что у «Ромы» хорошие шансы на победу.

«По разные стороны баррикад в Риме царит разное настроение. Одни ходят с гордо выпяченными подбородками после того, как разгромили «Барселону» и прошли в полуфинал Лиги чемпионов. Другие же в стиле, который близок к позорному, проиграли «Ред Буллу» и вылетели из Лиги Европы.

Но жизнь, как известно, это сложная штука, но эта сложная штука открывается просто как ящик. Такие вещи обычны в наше время. Поэтому надо стараться находить в себе силы для того, чтобы двигаться дальше. Насколько это получится у «Лацио», покажет остаток сезона. В Лигу Европы команда попадет, но сумеет ли попасть в Лигу чемпионов?

Коли уж речь зашла о борьбе, то тут много интриг. Во-первых, после всех сыгранных матчей в сезоне у команд по 60 очков. Столько же у «Интера», но те на третьем месте и сыграли на матч больше. Во-вторых, в очной битве сойдутся два лучших нападающих Серии А на сегодняшний день — Чиро Иммобиле, который возглавляет список лучших бомбардиров турнира, и Эдин Джеко , который не входит даже в лучшие пять, но он показал себя с настолько разных сторон, что этот факт замять уж никак нельзя.

Ключевым фактором здесь должна стать усталость «Лацио». Все-таки «Рома» имела на пару дней больше для отдыха, а их соперник коряжился в Зальцбурге, пытаясь не допустить позора. Не удалось. Поэтому мои предпочтения сегодня на стороне «Ромы».