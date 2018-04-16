Сборная России победила на VII Европейской математической олимпиаде для девушек

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Российские школьницы заняли первое место в официальном командном зачете на VII Европейской математической олимпиаде для девушек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки.

"15 апреля во Флоренции (Италия) завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек (European Girls" Mathematical Olympiad — EGMO). Сборная России в составе четырех человек завоевала на состязании четыре золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачете. По две золотые медали получили школьницы из США и Румынии", — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что золотых медалей на EGMO-2018 удостоены Диана Гайнутдинова (Казань); Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны), Изабелла Толокно (Санкт-Петербург). «Всего в VII Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы из 52 стран», — сказали в пресс-службе Минобрнауки