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Сборная России победила на VII Европейской математической олимпиаде для девушек
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Сборная России победила на VII Европейской математической олимпиаде для девушек 

ТАСС 1 час назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские школьницы заняли первое место в официальном командном зачете на VII Европейской математической олимпиаде для девушек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки.
"15 апреля во Флоренции (Италия) завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек (European Girls" Mathematical Olympiad — EGMO). Сборная России в составе четырех человек завоевала на состязании четыре золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачете. По две золотые медали получили школьницы из США и Румынии", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что золотых медалей на EGMO-2018 удостоены Диана Гайнутдинова (Казань); Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны), Изабелла Толокно (Санкт-Петербург). «Всего в VII Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы из 52 стран», — сказали в пресс-службе Минобрнауки.
Представительниц сборной России поздравила глава ведомства Ольга Васильева. «Мы делаем большие шаги, развивая непрерывное математическое образование в нашей стране для каждого, и видим, сколь сильна отечественная математическая школа. Наша сборная показала максимальный результат, завоевав четыре золота. И я поздравляю наших девушек и их тренера Назара Хангельдыевича Агаханова с блестящим выступлением на олимпиаде в Италии», — заключила Васильева.
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