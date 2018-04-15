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Болельщики ХК «Лада» провели митинг в поддержку клуба
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Болельщики ХК «Лада» провели митинг в поддержку клуба 

RT на русском 53 минуты назад
Более тысячи болельщиков хоккейного клуба «Лада» провели митинг в Тольятти в поддержку своей команды.
«Болельщики «Лады» собрались на митинг с целью показать руководству Самарской области и Континентальной хоккейной лиги что клуб для тольяттинцев не пустой звук, и его судьба очень важна для нас», — приводит РИА Новости слова представителя собравшихся болельщиков.
Он отметил, что фанаты не считают решение об исключении «Лады» из КХЛ правильным, хотя понимают почему оно было принято.
«Болельщики хотят, чтобы все причастные к этому ответственные лица не просто уволились, но и понесли справедливое наказание по своим заслугам. Кроме того, мы рассчитываем услышать от представителей области или нового руководства, какие конкретные шаги будут предприняты для возвращения «Лады» в КХЛ», — добавил болельщик.
Ранее сообщалось, что «Лада» и «Югра» исключены из КХЛ.
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