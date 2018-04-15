Видаль получил травму колена на тренировке «Баварии» (фото)

По информации таблоида Bild, 30-летний хавбек получил травму колена во время занятия и не смог самостоятельно покинуть поле.

Bayern-Schreck — Vidal muss Training abbrechen https://t.co/QBZ9DR1mJS

BILD (@BILD) 15 апреля 2018 г.

Отметим, что Видаль был вынужден пропустить последие матчи «Баварии» из-за повреждения. Насколько серьезна его новая травма — пока не сообщается.