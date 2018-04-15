Феттель принял извинения Ферстаппена за спровоцированную аварию на Гран-при Китая

Он подошел ко мне сразу после окончания гонки, он осознал, что совершил ошибку.

Я ценю то, что он нашел способ решить этот вопрос лицом к лицу, а не через СМИ или какие-то слухи, — заявил Феттель.

Макс Ферстаппен: Я заблокировал колеса и ударил машину Феттеля. Это моя ошибка

Инцидент произошел на 43-м круге гонки, которая состоялась в воскресенье на трассе в Шанхае. Ферстаппен на свежих шинах попытался обогнать Феттеля на входе в поворот по внутреннему радиусу, но в результате столкновения обе машины развернуло.

Голландец получил 10-секундный штраф и занял пятое место, а немец, выигравший два первых этапа сезона в Австралии и Бахрейне, финишировал восьмым.