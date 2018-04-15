Ещё
Феттель принял извинения Ферстаппена за спровоцированную аварию на Гран-при Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Феттель принял извинения Ферстаппена за спровоцированную аварию на Гран-при Китая 

Советский спорт 1 час назад
Фото: f1report.ru
Он подошел ко мне сразу после окончания гонки, он осознал, что совершил ошибку.
Я ценю то, что он нашел способ решить этот вопрос лицом к лицу, а не через СМИ или какие-то слухи, — заявил Феттель.
Макс Ферстаппен: Я заблокировал колеса и ударил машину Феттеля. Это моя ошибка
Инцидент произошел на 43-м круге гонки, которая состоялась в воскресенье на трассе в Шанхае. Ферстаппен на свежих шинах попытался обогнать Феттеля на входе в поворот по внутреннему радиусу, но в результате столкновения обе машины развернуло.
Голландец получил 10-секундный штраф и занял пятое место, а немец, выигравший два первых этапа сезона в Австралии и Бахрейне, финишировал восьмым.
Советский спорт: последние новости
Роббен признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Севилья» Риккардо признан лучшим гонщиком дня на Гран-при Китая «Газпром»: «Информация» об уходе Миллера появляется регулярно. Как это отразилось на «Зените» – вы можете сделать выводы сами
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла12
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение