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«Наполи» интересуется Марко Спортиелло
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«Наполи» интересуется Марко Спортиелло 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Наполи» следит за игрой арендованного у «Аталанты» вратаря «Фиорентины» Марко Спортелло, сообщил агент футболиста Джузеппе Рисо. Трансферная стоимость голкипера по данным tranfermarkert.de составляет 7 миллионов евро. Напомним, что «Наполи» ищет замену Пепе Рейне, который, скорее всего, перейдет в «Милан» после этого сезона.
— Знаю, что с некоторых пор «Наполи» следит за Марко, — приводит Footaball Italia слова Рисо. — Сейчас он в аренде в «Фиорентине» с правом выкупа, но я не стал бы исключать возможность его перехода в «Наполи», если «фиалки» решать не выкупать контракт.
В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний Спортьелло сыграл 32 матча, в которых пропустил 33 гола. В 13 встречах итальянец оставлял свои ворота в неприкосновенности. ​
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