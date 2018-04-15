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Мотострелки Урала, Поволжья и Сибири преодолели огненную полосу ради участия в конкурсе «Суровый натиск»
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Мотострелки Урала, Поволжья и Сибири преодолели огненную полосу ради участия в конкурсе «Суровый натиск» 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным итогам в лидерах команда мотострелков из 90-й танковой дивизии, однако официально победителя объявят после подсчета штрафных баллов.
Лучшие мотострелки Урала, Поволжья и Сибири сошлись на одном полигоне в Челябинской области. Чего только не пришлось им преодолеть ради победы — огненную полосу, заграждения и рвы: всего больше десятка испытаний. Лучшие представят округ на всерармейском этапе конкурса «Суворовский натиск».
По условиям гонки, каждому экипажу нужно пройти три круга. На огневом рубеже они должны поразить мишени фланговой стрельбой. Большинство справляется с задачей без единого промаха.
Тот, кто не попал в мишень, отправляется на штрафной круг. Именно это после первой же стрельбы произошло с хозяевами площадки из уральской танковой дивизии. Опытный стрелок просто не справился с волнением, но даже после трех штрафных кругов водитель не только догнал, но и опередил своих соперников.
По предварительным итогам, в лидерах команда мотострелков из 90-й танковой дивизии. Официально победителя объявят после подсчета штрафных баллов, которые начисляют за сбитые ограничители или, например, сход с калейного моста.
Участники, которые выступят лучше всех, отправятся на финал, где встретятся с соперниками из трех других военных округов страны. Судьи еще не объявили победителя, но уральцы уже поздравляют друг друга, ведь отрыв по времени от соперников у них огромный — больше восьми минут.
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