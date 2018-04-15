Мурад Мусаев: «С уважением отношусь к „Наполи“ Сарри, не оставляет равнодушным „Ливерпуль“ Клоппа»

Новый главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своем отношении к игре «Барселоны» под руководством Хосепа Гвардьолы. Своим профессиональным кредо 34-летний специалист назвал максимальную самоотдачу, отметив, что того же требует и от игроков.

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— Как ни странно, но у меня нет какого-то одного любимого тренера. Многих восхищала «Барселона» Гвардьолы со своей знаменитой «тики-такой», но я никогда не стремился копировать такой стиль игры в командах, которые тренировал, — цитирует пресс-служба «Краснодара» Мусаева. — Мне всегда больше импонировал футбол с продвижением вперед, с высоким прессингом и быстрым, агрессивным переходом в атаку. Если же говорить о современном футболе, то я сейчас с большим уважением отношусь к тому, что делает в «Наполи» Маурицио Сарри. В составе его команды нет такого мощного подбора исполнителей, как в «Ювентусе», но неаполитанцы сумели в нынешнем сезоне навязать «старой синьоре» борьбу за золото. Мне удалось посмотреть несколько его тренировок, часто смотрю игры «Наполи» — это футбол высочайшего уровня! Не оставляет равнодушным и нынешний «Ливерпуль» Юргена Клоппа, играющий агрессивно, быстро, с душой и сердцем. Возможно, команда не всегда дает результат, но те скорости, которые она задает на поле, наверное, невозможно выдерживать из матча в матч и при этом не допускать осечек.

Ну и «Манчестер Сити» до последнего времени радовал своей игрой. Гвардьола несколько изменил свою философию. Команда стала играть более акцентированно вперед, меньше раскатывая мяч поперек поля, стало больше острых проникающих передач, разрывающих оборону соперника, больше быстрых атак, и мне было очень приятно смотреть на эту игру. Сейчас у «Сити» наступил небольшой кризис, но я уверен, что тренер и команда сумеют его преодолеть. Пройти весь сезон без спадов, на одном дыхании редко кому удается…

— Уже 13-й год вы трудитесь на тренерской стезе. Каково в нескольких словах или фразах тренерское кредо Мурада Мусаева?

— Нужно быть честным перед собой, отдавать работе всего себя без остатка и этого же требовать от команды. Максимальный результат чаще всего приходит тогда, когда ты сам понимаешь, что сделал для его достижения действительно все возможное.

Напомним, под руководством Мусаева «Краснодар» провел два матча. 7 апреля «быки» в Санкт-Петербурге обыграли "Зенит" (2:1), а 14 апреля дома разгромили тульский «Арсенал» (3:0).

В 27-м туре «Краснодар» в Москве сыграет с прямым конкурентом за место в Лиге чемпионов — ЦСКА. Матч состоится в следующее воскресенье, 22 апреля. Начало игры — 16.30 по московскому врмени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.