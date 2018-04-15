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«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
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«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
«Ньюкасл Юнайтед» обыграл на своем поле «Арсенал» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей голами отличились Айосе Перес и Мэтт Ритчи. За «Арсенал» единственный гол смог отыграть Александр Ляказетт.
"Арсенал" расположился на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и потерял шансы подняться по итогам сезона выше третьего места. «Ньюкасл» занимает 10-ю строчку в таблице.
Англия — Премьер-лига. 34-й тур Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) — Арсенал (Лондон)— 2: 1 Голы: 0:1 — Ляказетт — 14, 1:1 — Перес — 29, 2:1 — Ритчи — 68
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